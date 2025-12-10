Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,55 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lagerbewirtschaftungsausrüster habe den Verkauf seiner Russland-Sparte in das kommende Jahr verschoben, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe wegen der soliden Entwicklung des Geschäfts insgesamt ein Kauf. Das neue Kursziel resultiere aus den höheren Bewertungskennziffern der Wettbewerber./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,86 €
|Abst. Kursziel*:
37,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,54%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|11:31
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA