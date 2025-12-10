DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,90 EUR +0,42 EUR +1,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,55 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Warburg Research

Jungheinrich Buy

11:31 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
34,90 EUR 0,42 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lagerbewirtschaftungsausrüster habe den Verkauf seiner Russland-Sparte in das kommende Jahr verschoben, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe wegen der soliden Entwicklung des Geschäfts insgesamt ein Kauf. Das neue Kursziel resultiere aus den höheren Bewertungskennziffern der Wettbewerber./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,86 €		 Abst. Kursziel*:
37,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,54%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

11:31 Jungheinrich Buy Warburg Research
09.12.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
05.12.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
05.12.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Jungheinrich-Performance im Blick MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren abgeworfen MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
StockXperts Jungheinrich: Begrenzte Freude
dpa-afx KION-Aktie unter Druck: Citi streicht Kaufempfehlung - auch Jungheinrich belastet
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
Dow Jones Jungheinrich-Aktie tiefer: Ziele für 2025 nach verzögerten Verkauf von Russland-Tochter angepasst
dpa-afx Jungheinrich passt wegen verzögerten Verkaufs der Russland-Tochter Prognose an
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich vollzieht Veräußerung seiner russischen Tochtergesellschaft voraussichtlich erst im Jahr 2026 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen