DAX 24.133 +0,4%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.454 -0,5%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.204 +0,4%
Jungheinrich Aktie

34,48 EUR +0,12 EUR +0,35 %
STU
Marktkap. 3,5 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

DZ BANK

Jungheinrich Kaufen

10:41 Uhr
Jungheinrich Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
34,48 EUR 0,12 EUR 0,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jungheinrich bei einem fairen Aktienwert von 43 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ziel des Logistik- und Lagertechnikexperten für 2025 erscheine ihm gut erreichbar, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Das werde durch das besser als befu?rchtet verlaufene dritte Quartal untermauert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich Kaufen

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
34,58 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
34,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

10:41 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
05.12.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
05.12.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
StockXperts Jungheinrich: Begrenzte Freude
dpa-afx KION-Aktie unter Druck: Citi streicht Kaufempfehlung - auch Jungheinrich belastet
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
Dow Jones Jungheinrich-Aktie tiefer: Ziele für 2025 nach verzögerten Verkauf von Russland-Tochter angepasst
dpa-afx Jungheinrich passt wegen verzögerten Verkaufs der Russland-Tochter Prognose an
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich vollzieht Veräußerung seiner russischen Tochtergesellschaft voraussichtlich erst im Jahr 2026 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
