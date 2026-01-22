DAX 24.856 +0,0%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.885 -0,3%Euro 1,1738 -0,2%Öl 65,03 +1,0%Gold 4.914 -0,5%
Marktkap. 3,08 Mrd. EUR

KGV 26,13
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung der Jenaer sei "überraschend früh" gekommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar - ganze sechs Wochen nach dem ursprünglichen Ausblick./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,06 €		 Abst. Kursziel*:
17,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
28,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

