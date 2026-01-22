Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,08 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung der Jenaer sei "überraschend früh" gekommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar - ganze sechs Wochen nach dem ursprünglichen Ausblick./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
29,06 €
|Abst. Kursziel*:
17,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
28,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
