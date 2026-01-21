DAX24.833 +1,1%Est505.951 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -1,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.785 +0,3%Euro1,1709 +0,2%Öl64,22 -1,7%Gold4.830 ±-0,0%
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Moderna, Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave, Netflix im Fokus
AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen

22.01.26 13:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
30,12 EUR -6,12 EUR -16,89%
(neu: Kurs und Experten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr haben die Aktien von Carl Zeiss Meditec auf das tiefste Niveau seit fast zehn Jahren zurückgeworfen. Mit 29,90 Euro kosteten die Papiere so wenig wie zuletzt im Juni 2016 und verloren dabei bis zu 15 Prozent.

Nach einem laut eigen Aussagen überraschend schwachen Auftakt in das Geschäftsjahr stellte das Unternehmen die Anleger darauf ein, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden. Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum und auch das operative Ergebnis (Ebita) ging deutlich zurück.

Das Management will "schnellstmöglich", spätestens aber bis zu den Halbjahreszahlen Mitte Mai eine präzisierte Prognose veröffentlichen. Bis dahin herrscht am Markt Unsicherheit, die die Anleger vergrämt.

Analyst Harald Hof von MWB Research strich seine Kaufempfehlung. Die Berechenbarkeit sei schlecht. Experte Jonathon Unwin von der Barclays-Bank konstatierte nach Rücksprache mit dem Unternehmen einen schwachen US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte. Die Erwartungen an das Geschäft dort und in China habe man zurückschrauben müssen. Unwin erhofft sich bereits mit dem endgültigen Quartalsbericht Mitte Februar detailliertere Signale./ag/mis/jha/

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
12:36Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
12:21Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11:46Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
20.01.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:36Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
15.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:46Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
20.01.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec HaltenDZ BANK
15.12.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:21Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
