Marktkap. 3,96 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

08:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
44,94 EUR -0,06 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den am 11. Dezember anstehenden Quartalszahlen lägen seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebita) für 2025 und mehr noch für 2026 unter dem Marktkonsens, schrieb Anchal Verma am Montagabend in ihrem Ausblick. Sie sieht weiterhin Risiken für das kommende Jahr sowie die entsprechenden Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
44,80 €		 Abst. Kursziel*:
-21,65%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
44,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,90%
Analyst Name:
Anchal Verma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
20.10.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
17.10.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ZEISS expands DORC portfolio and further strengthens digital footprint with improved workflow efficiency and digital visualization
ZEISS expands DORC portfolio and further strengthens digital footprint with improved workflow efficiency and digital visualization
ZEISS showcases expansion of ophthalmic care options creating industry-leading workflow solutions; marks new refractive and cataract milestones
ZEISS showcases expansion of ophthalmic care options creating industry-leading workflow solutions; marks new refractive and cataract milestones
