Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,96 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den am 11. Dezember anstehenden Quartalszahlen lägen seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebita) für 2025 und mehr noch für 2026 unter dem Marktkonsens, schrieb Anchal Verma am Montagabend in ihrem Ausblick. Sie sieht weiterhin Risiken für das kommende Jahr sowie die entsprechenden Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
44,80 €
|Abst. Kursziel*:
-21,65%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
44,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,90%
|
Analyst Name:
Anchal Verma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
