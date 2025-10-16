DAX 23.761 -2,1%ESt50 5.571 -1,4%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,15 -5,2%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.860 -2,7%Euro 1,1702 +0,1%Öl 60,30 -1,2%Gold 4.337 +0,3%
Carl Zeiss Meditec Aktie

46,36 EUR -0,06 EUR -0,13 %
STU
Marktkap. 3,93 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

10:31 Uhr
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
46,36 EUR -0,06 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Anchal Verma sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie vor der Veröffentlichung von Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin Risiken für seine Erwartungen an das Jahr 2025/26. Er verwies auf Risiken durch Zölle und Unsicherheiten mit Blick auf eine Markterholung für das Medizintechnik-Unternehmen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
46,48 €		 Abst. Kursziel*:
-24,48%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
46,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,29%
Analyst Name:
Anchal Verma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10:31 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
12.09.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

