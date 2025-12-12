DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 RENK RENK73 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,36 EUR -0,20 EUR -0,49 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,55 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

08:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
40,36 EUR -0,20 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsbericht und Ausblick der Jenaer hätten letztlich doch doch den Pessimisten mehr Argumente geboten als den Bullen, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Resümee zum Kursrutsch vom Donnerstag. Die deutlichen Verluste führt er auf die Signale aus der Telefonkonferenz zum Jahr 2026 und eine wohl eher erst zum Jahresende tendierende Margenerholung zurück. Insgesamt sieht Adlington zunächst wenig Gründe für ein Engagement in den Aktien./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
40,30 €		 Abst. Kursziel*:
-12,90%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
40,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,03%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net XETRA-Handel TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag in Grün
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Bodenbildung bei Carl Zeiss Meditec scheitert - Tief seit 2017
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec closes fiscal year 2024/25 with solid growth in revenue and slight increase in EBITA
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Termination of Maximilian Foerst’s Executive Board mandate as of 31 December 2025 and interim assumption of the CEO role by Andreas Pecher as of 1 January 2026
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire ZEISS expands DORC portfolio and further strengthens digital footprint with improved workflow efficiency and digital visualization
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen