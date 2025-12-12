Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,55 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsbericht und Ausblick der Jenaer hätten letztlich doch doch den Pessimisten mehr Argumente geboten als den Bullen, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Resümee zum Kursrutsch vom Donnerstag. Die deutlichen Verluste führt er auf die Signale aus der Telefonkonferenz zum Jahr 2026 und eine wohl eher erst zum Jahresende tendierende Margenerholung zurück. Insgesamt sieht Adlington zunächst wenig Gründe für ein Engagement in den Aktien./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
40,30 €
|Abst. Kursziel*:
-12,90%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
40,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,03%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
