Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Carl Zeiss Meditec Aktie

39,78 EUR -0,28 EUR -0,70 %
STU
Marktkap. 3,51 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Goldman Sachs Group Inc.

Carl Zeiss Meditec Buy

10:56 Uhr
Carl Zeiss Meditec Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem am Dienstag erschienenen Resümee des jüngsten Quartalsberichts des Jenaer Medizintechnikkonzerns kappte Analyst Richard Felton seine Ergebnisschätzungen. Diese sinken bis 2028 um bis zu 9 Prozent./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

