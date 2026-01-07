DAX 24.831 +1,1%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.478 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.853 +0,4%Euro 1,1703 +0,1%Öl 64,37 -1,5%Gold 4.825 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Moderna, Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave, Netflix im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 22.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 22.01.26
Corvus Pharmaceuticals mit klinischem Durchbruch – Soquelitinib rückt ins Rampenlicht Corvus Pharmaceuticals mit klinischem Durchbruch – Soquelitinib rückt ins Rampenlicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
30,04 EUR -5,74 EUR -16,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,1 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

RBC Capital Markets

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

11:46 Uhr
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
30,04 EUR -5,74 EUR -16,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
34,84 €		 Abst. Kursziel*:
34,90%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
30,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,46%
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

12:36 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
12:21 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Zahlreiche Belastungen Carl Zeiss Meditec-Aktie bricht zweistellig ein: Jahresausblick nach schwachem Start kassiert Carl Zeiss Meditec-Aktie bricht zweistellig ein: Jahresausblick nach schwachem Start kassiert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'
dpa-afx ROUNDUP/Quartal schwach: Carl Zeiss Meditec verabschiedet sich von Jahresziel
dpa-afx KORREKTUR: Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Sector Perform'
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag massiv unter Druck
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen