Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,1 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
34,84 €
|Abst. Kursziel*:
34,90%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
30,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,46%
|
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
