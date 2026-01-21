DAX24.861 +1,2%Est505.960 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -1,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.835 +0,4%Euro1,1705 +0,2%Öl64,25 -1,6%Gold4.828 -0,1%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Sector Perform'

22.01.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
30,12 EUR -6,12 EUR -16,89%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
12:36Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
12:21Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11:46Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
20.01.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:36Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
15.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:46Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
20.01.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec HaltenDZ BANK
15.12.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:21Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

