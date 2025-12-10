Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,82 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal des Medizintechnikkonzerns habe über der Konsensschätzung gelegen, wobei beide Geschäftsbereiche besser als erwartet abgeschnitten hätten, schrieb David Adlington am Donnerstag. Allerdings sehe er keinen Grund, der Aktie nachzujagen, ergänzte er. Optimisten dürften ihren Fokus zwar auf die verbesserte Umsatzdynamik und einen besseren Auftragsbestand legen, doch auch für Pessimismus gebe es etwa angesichts der im Jahresvergleich gesunkenen Margen oder eines erneuten Chef-Wechsels und dem verschobenen Kapitalmarkttag genügend Gründe./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
46,08 €
|Abst. Kursziel*:
-23,83%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
41,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,99%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets