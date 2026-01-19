DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,20 -2,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,92 -0,4%Gold 4.720 +1,1%
Carl Zeiss Meditec Aktie

36,84 EUR -0,86 EUR -2,28 %
Marktkap. 3,45 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Goldman Sachs Group Inc.

Carl Zeiss Meditec Neutral

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
36,84 EUR -0,86 EUR -2,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf zwei Prozent unter den Marktkonsens. Er rechnet mit einem mauen ersten Quartal der Jenaer. Die Bewertung der Aktien liege zwar historisch eher am unteren Ende. Das passe aber zum langsameren Wachstumstempo./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,72 €		 Abst. Kursziel*:
11,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:01 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
13.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
17.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

