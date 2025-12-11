Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,75 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal solide abgeschnitten, schrieb Graham Doyle am Donnerstag. Der Ausblick liege zwar im Rahmen der Markterwartungen, sei aber seiner Meinung nach durchaus ambitioniert. Er verwies unter anderem auf Herausforderungen in China, sowie Belastungen durch Zölle und Wechselkurse. Um die Ziele zu erreichen, bedürfe es schon einer erheblichen Wende./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Neutral
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,82 €
|Abst. Kursziel*:
33,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,74%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets