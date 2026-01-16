Richemont Aktie
Marktkap. 101,88 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH, Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
156,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
156,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
|14:36
|Richemont Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
