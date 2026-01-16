DAX 25.014 -1,1%ESt50 5.944 -1,4%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.847 -1,0%Euro 1,1635 +0,4%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.668 +1,6%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH, Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
156,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
156,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

