Experten-Erwartungen

Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

04.03.26 23:37 Uhr
Analysten haben ihre Prognosen für die LEG Immobilien-Bilanz abgegeben.

LEG Immobilien
66,05 EUR -0,60 EUR -0,90%
LEG Immobilien wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,51 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LEG Immobilien ein EPS von 0,780 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 33,00 Prozent auf 232,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,26 EUR je Aktie, gegenüber 0,890 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 921,4 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysen zu LEG Immobilien

DatumRatingAnalyst
28.01.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
26.01.2026LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
04.12.2025LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.01.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
26.01.2026LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
01.12.2025LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
27.11.2025LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.01.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025LEG Immobilien HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.03.2024LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
11.03.2024LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2023LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
15.11.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.

