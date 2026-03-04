LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,03 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. Die im Rahmen der Erwartungen liegenden Resultate 2025 sollten die Aktien stützen, schrieb Neil Green am Donnerstag. Die Immobiliengesellschaft entwickle sich ordentlich./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,30 €
|Abst. Kursziel*:
37,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,83%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
