LEG peilt 2026 weiterhin Rekordwert für operativen Gewinn an

05.03.26 07:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
66,20 EUR 0,15 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren treibt den Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) an. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) legte 2025 im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im laufenden Jahr will der Konzern noch eins drauflegen, das Ergebnis soll dann wie bereits bekannt bei 220 bis 240 Millionen Euro herauskommen - das wäre ein neuer Rekord.

Wer­bung

Die Nettokaltmiete wuchs 2025 um 7,0 Prozent auf knapp 920 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche stiegen von 6,81 Euro pro Quadratmeter auf 7,04 Euro. Für das Jahr 2025 will das Unternehmen eine Dividende von 2,92 Euro je Aktie zahlen, nach 2,70 Euro im Vorjahr./mne/mis

