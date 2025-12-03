DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
LEG Immobilien Aktie

Marktkap. 4,91 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

13:21 Uhr
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
63,75 EUR -0,45 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
65,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
63,50 €		 Abst. Kursziel*:
3,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
63,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,75%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

13:21 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

