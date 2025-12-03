LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,91 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
65,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
63,50 €
|Abst. Kursziel*:
3,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
63,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,75%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|13:21
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|13:21
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.