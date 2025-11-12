DAX 24.243 -0,6%ESt50 5.785 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,93 +2,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.565 +1,1%Euro 1,1619 +0,2%Öl 63,20 +0,8%Gold 4.236 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LEG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,60 EUR -0,10 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,87 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN LEG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000LEG1110

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LEGIF

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Hold

12:51 Uhr
LEG Immobilien Hold
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
65,60 EUR -0,10 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Immobiliengruppe decke sich mit den Erwartungen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei mit weiteren Verkäufen aus dem Portfolio zu rechnen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Hold

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
65,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
65,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,90%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

12:51 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: LEG Immobilien, Lanxess, AIXTRON, RWE und Brenntag. Stocks in Action: LEG Immobilien, Lanxess, AIXTRON, RWE und Brenntag.
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
dpa-afx ROUNDUP: LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
Dow Jones LEG Immobilien-Aktie höher: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen
Dow Jones LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten
dpa-afx LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
Benzinga Commodities&#39; 2020s Bull Supercycle: Why The Second Leg Is Just Getting Started
NewsBTC Litecoin Readies For Next Leg Higher As LTCBTC Tightens Beneath Range High
Benzinga Bitcoin Likely Has &#39;One More Leg Higher&#39; Before 2026 Bear Market, Trader Says
Novinite Two Massive Kangals Tear Man’s Leg in Bulgarian Village
MotleyFool XPO Speeds Past the Competition Again. AI Could Give It Another Leg Up
NewsBTC Ethereum Supported On Dips — Buyers Build Strength For Next Leg Higher
Benzinga Silver&#39;s $50 Breakout: A Healthy Retest Before The Next Leg Higher
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LEG Immobilien zu myNews hinzufügen