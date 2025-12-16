DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,16 -7,2%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.640 +0,2%Euro1,1748 ±-0,0%Öl60,23 -0,2%Gold4.285 -0,5%
Meldepflicht nachgekommen

Insider nimmt LEG Immobilien-Aktien ins Depot

16.12.25 08:01 Uhr
Insider nimmt LEG Immobilien-Aktien ins Depot | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der LEG Immobilien-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
60,45 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 15.12.2025 wurden bei LEG Immobilien Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 15.12.2025 ein. Sein Engagement in LEG Immobilien ausgebaut, hat am 15.12.2025 Köhling, Dr. Kathrin, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 500 Aktien zu je 60,95 EUR. Die LEG Immobilien-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,20 Prozent auf 61,15 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um Prozent auf EUR zu. LEG Immobilien verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,59 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 75.570.800 Aktien.

Die letzte Insider-Bewegung bei LEG Immobilien ergab sich am 12.12.2025. Damals erstand Vorstand, von Lackum, Lars, 100 Aktien zu jeweils einem Preis von 61,70 EUR.

Redaktion finanzen.net

