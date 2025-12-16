DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin72.957 -0,7%Euro1,1759 +0,1%Öl60,19 -0,3%Gold4.290 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Apple-Aktie: Konzern kürt die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025 Apple-Aktie: Konzern kürt die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Die besten Apps

Apple-Aktie: Konzern kürt die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025

16.12.25 03:42 Uhr
NASDAQ-Wert Apple-Aktie: iKonzern kürt Gewinner der App Store Awards 2025 | finanzen.net

Apple hat die Gewinner der App Store Awards 2025 bekanntgegeben. Ausgezeichnet werden Entwickler, deren Anwendungen sich durch besonderen kulturellen oder technischen Einfluss hervorheben. Dieser Artikel stellt einige der prämierten Apps näher vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
232,90 EUR -4,00 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Der KI- gestützte Organizer Tiimo ist iPhone App des Jahres
• Strava gewinnt die Kategorie Apple Watch App
• Weitere Preise für Spiele und kulturelle Wichtigkeit

Wer­bung

iPhone App des Jahres

Apple hat mit Tiimo eine App ausgezeichnet, die weit über ein klassisches Planungstool hinausgeht. Als visueller, KI-gestützter Organizer richtet sich Tiimo vor allem an Menschen, die Struktur im Alltag suchen - etwa bei ADHS oder einem Bedarf an klaren, leicht verständlichen Routinen. In einem Praxistest von Business Insider überzeugte die App mit einem aufgeräumten Design, einer intuitiven Aufgabenverwaltung und einem hilfreichen KI-Chatbot, der To-dos erstellt, priorisiert und mit Erinnerungen versieht.

Besonders praktisch: Tiimo nutzt visuelle Elemente wie Emojis und Timer, um den Tagesablauf greifbarer zu machen. Schon nach 48 Stunden bemerkte die Testerin von Business Insider, wie zuverlässig die App helfen kann, tägliche Abläufe zu strukturieren und wichtige Aufgaben nicht aus dem Blick zu verlieren.

Mac App des Jahres

Essayist, der Gewinner der Kategorie beste Mac App, ist eine umfassende App, die Studierende, Forschende und Berufstätige beim akademischen Schreiben unterstützt. Sie vereinfacht den gesamten Prozess von der Quellenverwaltung bis hin zur korrekten Formatierung von Texten. Mit dem integrierten Reference Manager lassen sich Literaturangaben bequem sammeln, organisieren und automatisch in Bibliografien einfügen. Unterstützt werden dabei gängige Zitierstile wie APA, MLA, Chicago und Harvard, wie die offizielle Essayist Website erklärt.

Wer­bung

Die App ermöglicht ein nahtloses Einfügen von Zitaten direkt während des Schreibens, sodass der Nutzer sich auf den Inhalt konzentrieren kann, während Essayist die Formatierung übernimmt. Abbildungen, Tabellen oder Gleichungen lassen sich ebenfalls problemlos einfügen. Über die Schnittstelle zu Google Scholar können Referenzen direkt importiert werden, was den Rechercheprozess deutlich erleichtert.

Apple Watch App des Jahres

Strava, Gewinner der Apple Watch App des Jahres, überzeugt nicht nur durch die präzise Aufzeichnung von Läufen, Rad- und Wanderaktivitäten, sondern auch durch seine einzigartige Community-orientierte Struktur. Die App nutzt GPS-Daten um Geschwindigkeit, Distanz und Streckenverlauf exakt zu dokumentieren. Daraus ergeben sich Ranglisten und Abzeichen, die Nutzer motivieren und die Leistungen vergleichbar machen, was sich der offiziellen Website entnehmen lässt.

Besonders macht Strava zudem die Vernetzung: Über Follower, virtuelle Kudos und gemeinsame Challenges entsteht eine globale Community, die einander inspiriert und anspornt. Läufer können nicht nur Freunden folgen, sondern auch Profis und Gleichgesinnte weltweit beobachten - von Elite-Marathonläufern bis zu Menschen, die unter schwierigen Umständen ihre Runden absolvieren. Die Kombination aus präziser Leistungsanalyse und Community-Interaktion schafft laut New York Times ein motivierendes Umfeld, das sowohl Wettbewerb als auch Austausch fördert.

Wer­bung

Weitere Preise

Zusätzlich zu den bereits benannten Auszeichnungen ehrte Apple auch herausragende Spiele und kulturelle Vorreiter. Als iPhone-Spiel des Jahres wurde "Pokémon TCG Pocket" von The Pokémon Company ausgezeichnet. Unter den Cultural Impact Winners sticht "Art of Fauna" von Klemens Strasser hervor, ein entspanntes Puzzle-Spiel mit charmanten Tierillustrationen.

Für die Apple Vision Pro, kürte Apple die App "Explore POV", die virtuelle Reisen durch verschiedene Landschaften ermöglicht. Auf dem iPad überzeugt Detail, ein Tool zum Erstellen kurzer Vlogs, Shorts und Reels.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Andrey Bayda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
04.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen