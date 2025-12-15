DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.296 -2,5%Euro1,1751 +0,1%Öl60,38 -1,4%Gold4.305 +0,1%
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter

15.12.25 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter

Der Dow Jones zeigte sich am Montag kaum verändert.

Dow Jones 30 Industrial
48.416,6 PKT -41,5 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 48.416,56 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,929 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,530 Prozent auf 48.714,75 Punkte an der Kurstafel, nach 48.458,05 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48.679,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48.283,27 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47.147,48 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 45.883,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Wert von 43.828,06 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14,21 Prozent. Bei 48.886,86 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2,38 Prozent auf 325,31 USD), Honeywell (+ 1,96 Prozent auf 197,45 USD), Travelers (+ 1,85 Prozent auf 290,59 USD), Procter Gamble (+ 1,60 Prozent auf 145,13 USD) und Johnson Johnson (+ 1,22 Prozent auf 214,17 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,92 Prozent auf 254,58 USD), 3M (-1,89 Prozent auf 165,70 USD), Amazon (-1,61 Prozent auf 222,54 USD), Apple (-1,50 Prozent auf 274,11 USD) und Caterpillar (-1,36 Prozent auf 589,76 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43.929.292 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

