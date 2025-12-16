DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.139 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,15 -0,4%Gold4.279 -0,6%
Terra Drone stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

16.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Terra Drone Corporation Registered Shs
2.295,00 JPY -44,00 JPY -1,88%
Charts|News|Analysen

Terra Drone hat am 15.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Terra Drone vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 9,18 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,27 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,23 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

