Um 18 Uhr live mit Dr. Johannes Seemüller: So holst du mehr aus deinem Portfolio raus - Krypto im Vermögensaufbau

Krypto einfach gemacht

Klare Regeln helfen, sinnvoll ein Vermögen aufzubauen. Ein wichtiger Baustein hierfür können digitale Währungen sein. Wie das am besten funktioniert, erfährst du im Webinar heute Abend ab 18 Uhr!

Willst du erfahren, wie du mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen dein Vermögen effizient aufbauen kannst? Im Webinar auch für Krypto-Neulinge hast du die Chance, tief in die Materie einzutauchen. Es bietet dir einen umfassenden Blick auf die Grundlagen der Krypto-Infrastruktur, von der Kryptografie bis zur Blockchain-Technologie, und beleuchtet die wichtigsten Unterschiede zwischen Kryptowährungen und traditionellen Wertpapieren.

» Jetzt anmelden und im Webinar mehr über Krypto als Vermögensbaustein erfahren

Die Entwicklungen am Krypto-Markt sind rasant. So wurde der Bitcoin im Jahr 2025 als das achtwertvollste Asset der Welt eingestuft und besitzt eine Marktkapitalisierung von 2.200 Milliarden US-Dollar. Zudem halten bereits über 600 Millionen Menschen weltweit Krypto-Assets. Teilnehmer erfahren, wie sich der Kryptomarkt im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen wie Gold und Aktien entwickelt hat und welche Dynamik dabei Volatilität und Korrelation spielen. Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr lernst du, wie Kryptowährungen zur Diversifikation genutzt werden können und welche positiven Effekte selbst eine kleine Bitcoin-Allokation auf die risikobereinigte Rendite deines Portfolios haben kann.

» Schnell noch Plätze für Experten-Tipps zu Krypto-Investments sichern!

Im praktischen Teil geht es darum, wie sich Krypto zur Diversifikation nutzen lässt: Welche Chancen entstehen durch geringe Korrelation? Wie wirken sich kleine Portfolio-Beimischungen auf Rendite und Sharpe Ratio aus? Und welche Risiken - von Volatilität über Regulierung bis hin zur sicheren Verwahrung - müssen Anleger kennen? Abgerundet wird der Krypto-Überblick für Börsenanfänger und -profis durch konkrete Hinweise, wie Krypto sicher gehandelt und verwahrt werden kann, welche Plattformmerkmale relevant sind und worauf du bei der Auswahl achten solltest

Dein Experte im Webinar

Dr. Johannes Seemüller ist Finanzexperte mit umfangreicher Erfahrung im Wertpapierhandel und im Handel mit digitalen Vermögenswerten. Seit April 2024 ist er als Head of Trading bei Boerse Stuttgart Digital tätig, wo er den Handel mit digitalen Vermögenswerten, sowie dessen Weiterentwicklung, verantwortet. Zuvor leitete er als Head of Trading | Digital Assets bei der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG den Bereich des Handels digitaler Vermögenswerte. Von 2018 bis 2022 war er in verschiedenen Führungspositionen bei Boerse Stuttgart Digital tätig, darunter als Chief Product Officer (CPO) und Head of Operations and Business Development. Er hat das Produkt BISON sowie dessen Kundenservice und Betrieb aufgebaut und das Geschäft in einer Hyperwachstumsphase skaliert. Dr. Johannes Seemüller ist ein leidenschaftlicher Quant-Trader und ein Experte im Bereich Kryptowährungen.