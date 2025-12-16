Asiens Börsen in Rot -- Stabilus kündigt Aktienrückkauf an

DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,22 -6,7%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.511 ±0,0%Euro1,1749 ±-0,0%Öl60,15 -0,4%Gold4.288 -0,4%
aktualisiert 16.12.25 07:20 Uhr

UBS-Technologiechef scheidet zum Jahresende aus. BVB: Sammer fordert klare Fristen im Vertragspoker mit Schlotterbeck.

Die Erholung des deutschen Aktienmarkts stand am Montag auf wackligen Füßen.

Der DAX stieg am Montag im XETRA-Haupthandel zum Start an. Nachdem er zunächst weiterhin im Plus notiert, fiel er am Nachmittag an die Nulllinie zurück. Im weiteren Verlauf konnte er sich jedoch wieder etwas nach oben kämpfen und beendete den Tag 0,18 Prozent stärker bei 24.229,91 Punkten.
Der TecDAX gewann anfänglich leicht hinzu und gab im weiteren Verlauf wieder ab. Zum Handelsschluss schaffte er noch ein kleines Plus von 0,07 Prozent bei 3.554,80 Stellen.

Aus Branchensicht stand angesichts der andauernden Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine erneut der Rüstungssektor im Mittelpunkt des Interesses. Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges ging in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation setzten ihre intensiven Gespräche fort.

Ford-Aktie im Plus: Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
15.12.25DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
12.12.25DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
11.12.25Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
10.12.25DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
09.12.25Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
