Nach Chartausbruch

TUI-Aktien nach mehreren Monaten zurück über 9 Euro

16.12.25 10:52 Uhr
TUI-Aktie wieder über der Schwelle von 9 Euro | finanzen.net

Der Kurssprung der TUI-Aktien vom Vortag ist am Dienstag noch etwas weiter gegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,95 EUR 0,12 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Montag hatten die Titel des Reisekonzerns bereits einen Chartausbruch vollzogen, indem das bisherige Hoch seit Anfang September bei 8,48 Euro überschritten wurde. Der Rückenwind hielt am Dienstag an und trieb den Kurs erstmals seit Ende August wieder über die 9-Euro-Marke. In der Spitze wurden 9,13 Euro bezahlt. Zuletzt pendelten sie dann mit einem Anstieg um 1,3 Prozent um die 9 Euro.

Zu dem Anstieg passt, dass die Landesbank Baden-Württemberg die TUI-Aktien am Dienstag mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung aufnahm. "Die Investment Story von TUI basiert auf drei Säulen: operative Stärke, strukturelles Wachstum und finanzielle Erholung", schrieb der LBBW-Analyst Gerhard Wolf als Begründung. Der Konzern habe im kürzlich abgeschlossenen Geschäftsjahr das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt und dabei seine Marge stärker gesteigert als den Umsatz. Der Reisemarkt befinde sich währenddessen strukturell im Wachstum. Der Experte erwähnte noch, dass erstmals seit 2019 auch wieder eine kleine Dividende von TUI ausgeschüttet werden soll.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

