Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TUI Aktie

TUI Aktien-Sparplan
7,63 EUR +0,31 EUR +4,27 %
STU
Marktkap. 3,63 Mrd. EUR

KGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

Bernstein Research

TUI Market-Perform

17:11 Uhr
TUI Market-Perform
TUI AG
7,63 EUR 0,31 EUR 4,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach vorläufigen Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Der operative Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 entspreche der Konsensschätzung, trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das währungsbereinigte Ebit-Wachstum von 12,6 Prozent habe jedoch den oberen Bereich der Unternehmensprognosespanne von 9 bis 11 Prozent übertroffen./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,29 €		 Abst. Kursziel*:
8,34%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

17:11 TUI Market-Perform Bernstein Research
29.09.25 TUI Neutral UBS AG
24.09.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.25 TUI Neutral UBS AG
