Positive Impulse

TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind

18.12.25 12:05 Uhr
TUI-Aktie weiter fest: Rekordergebnis, Dividende und Frühbuchertrend stützen den Kurs | finanzen.net

Die TUI-Aktie setzt ihre Erholung fort und nähert sich dem 52-Wochen-Hoch. Rückenwind liefern Geschäftszahlen, Rückkehr der Dividende und überwiegend positive Analystenstimmen.

• Aktie legt weiter zu und rückt an das 52-Wochen-Hoch heran
• Starke Zahlen und Dividendenrückkehr sorgen für neues Vertrauen
• Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Wer­bung

TUI-Aktie mit weiterem Kursplus

Die Aktie des Reisekonzerns TUI zeigt sich in diesen Tagen weiter fest. Via XETRA notiert das Papier am Donnerstag zeitweise 1,38 Prozent höher bei 9,09 Euro und nähert sich damit dem 52-Wochen-Hoch von 9,30 Euro.

Nach dem jüngsten charttechnischen Ausbruch über frühere Widerstände scheint der Trend aufwärtsgerichtet zu bleiben. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, verweisen Marktbeobachter auf anhaltenden Kaufdruck, nachdem die Aktie bereits zu Wochenbeginn spürbar zugelegt hatte.

Geschäftszahlen und die Rückkehr der Dividende als zentrale Kurstreiber

Als Auslöser der jüngsten Kursbewegung gelten am Markt die jüngst vorgelegten Geschäftszahlen sowie die Rückkehr der Dividende. TUI hatte für das abgelaufene Geschäftsjahr ein operatives Rekordergebnis gemeldet. Das bereinigte EBIT stieg auf gut 1,4 Milliarden Euro, während der Konzernumsatz auf 24,2 Milliarden Euro zulegte.

Wer­bung

Marktbeobachter verwiesen darauf, dass sich die Profitabilität stärker verbesserte als das Umsatzwachstum. Vorstandschef Sebastian Ebel sprach der dpa zufolge vom besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte im Tagesgeschäft.

Hinzu kommt die geplante Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung, erstmals seit 2019. Wie aus einer Meldung der dpa hervorgeht, wird dieses Signal finanzieller Stabilisierung am Markt als Hinweis auf Fortschritte beim Schuldenabbau gewertet und dürfte das Vertrauen in die nachhaltige Erholung des Reisekonzerns stärken.

Frühbuchertrend unterstreicht anhaltende Reiselust

Weitere Impulse kommen aus dem operativen Tagesgeschäft. Wie dpa berichtet, planen viele Kunden ihre Urlaube inzwischen deutlich früher. Bei TUI können bereits Reisen bis in die Osterferien 2027 gebucht werden. Besonders gefragt bleiben demnach die Kanarischen Inseln und Ägypten.

Wer­bung

Vor diesem Hintergrund hat der Konzern den Flugplan seiner Airline Tuifly für den kommenden Winter freigegeben und will das Angebot am Standort Hannover mit einem zusätzlichen Flugzeug ausbauen. Nach Unternehmensangaben entwickelten sich zuletzt vor allem die Geschäfte mit eigenen Hotels und Kreuzfahrten besonders positiv.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Auch Analysten zeigen sich aufgrund der jüngsten Entwicklungen überwiegend zuversichtlich. Laut TipRanks liegen derzeit acht Bewertungen für die TUI-Aktie vor, davon fünf mit einer Kaufempfehlung und drei mit Halten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,39 Euro und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent.

Die US-Investmentbank JPMorgan bestätigte zuletzt sein "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 13,50 Euro und verwies trotz eines schwächeren Wintergeschäfts auf die langfristige Erholungsperspektive. Barclays bleibt ebenfalls bei "Overweight" und sieht den Konzern operativ gut positioniert, auch wenn sich das Wachstumstempo nach dem starken Geschäftsjahr normalisieren dürfte.

Zurückhaltender äußerten sich unter anderem Bernstein Research, Jefferies und UBS, die ihre neutralen Einschätzungen bestätigten, jedoch ebenfalls auf Fortschritte im Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft sowie auf die Rückkehr der Dividende verwiesen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Jefferies Financial Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

