Die Investmentbank Barclays belässt ihre Einstufung für TUI und zieht den Reisekonzern sowie Billig-Airlines traditionellen Fluggesellschaften vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat TUI auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines easyJet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns TUI.

Die TUI-Aktie kann am Montag von der Analyse profitieren und gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,65 Prozent auf 7,65 Euro hinzu.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

