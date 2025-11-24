TUI-Aktie profitiert von Barclays-Analyse
Die Investmentbank Barclays belässt ihre Einstufung für TUI und zieht den Reisekonzern sowie Billig-Airlines traditionellen Fluggesellschaften vor.
Werte in diesem Artikel
Die britische Investmentbank Barclays hat TUI auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines easyJet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns TUI.
Die TUI-Aktie kann am Montag von der Analyse profitieren und gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,65 Prozent auf 7,65 Euro hinzu.
/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
LONDON (dpa-AFX Analyser)
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere TUI News
Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen