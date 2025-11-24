DAX23.262 +0,7%Est505.533 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.928 -0,7%Euro1,1543 +0,2%Öl62,55 +0,1%Gold4.077 +0,3%
Airlines im Blick

TUI-Aktie profitiert von Barclays-Analyse

24.11.25 14:06 Uhr
TUI-Aktie startet durch: Barclays optimistisch für Billig-Airlines | finanzen.net

Die Investmentbank Barclays belässt ihre Einstufung für TUI und zieht den Reisekonzern sowie Billig-Airlines traditionellen Fluggesellschaften vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,61 EUR 0,06 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat TUI auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines easyJet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns TUI.

Wer­bung

Die TUI-Aktie kann am Montag von der Analyse profitieren und gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,65 Prozent auf 7,65 Euro hinzu.

/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX Analyser)

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com

