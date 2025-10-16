TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt
Der Reisekonzern TUI hat die noch ausstehenden rund 118 Millionen Euro seiner ursprünglich erst 2028 fälligen Wandelanleihen vollständig zurückgezahlt.
Werte in diesem Artikel
Die Anleihen wurden 2021 während der Pandemie mit einem Kupon von 5 Prozent ausgegeben. Im Juli des vergangenen Jahres hatte TUI bereits 80 Prozent dieser Wandelanleihen zurückgekauft. Die Rückzahlung der restlichen 20 Prozent erfolgt laut Konzernangaben zum Nominalwert ohne Aufschlag am 17. November 2025.
TUI nutzt für die vorzeitige Rückzahlung vorhandene Barmittel. Diese Maßnahme stärke das Finanzprofil des Konzerns, reduziere die Bruttoverschuldung weiter und verbessere die laufenden Zinskosten, teilte der Konzern mit.
Im XETRA-Handel zeigen sich TUI-Aktien am Donnerstag zwischenzeitlich 4,24 Prozent tiefer bei 7,27 Euro.
DOW JONES
