TUI Aktie
Marktkap. 4,02 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard attestierte dem Tourismuskonzern am Dienstag ein solides Geschäftsupdate./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Buy
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,14 €
|Abst. Kursziel*:
35,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,51%
|
Analyst Name:
Andre Juillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|09:56
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:56
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:56
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research