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ETF-Frühjahrs-Check

Um 18 Uhr live: USA-Übergewicht oder Europa-Chance? Dein ETF-Fahrplan für das Anlagejahr 2026

18.03.26 06:54 Uhr
Um 18 Uhr live: USA-Übergewicht oder Europa-Chance? Dein ETF-Fahrplan für das Anlagejahr 2026 | finanzen.net

USA oder Europa? Sinkende Zinsen oder neue Risiken? Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr erklärt dir, wie du mit passenden ETF-Bausteinen Kern und Satelliten deines Portfolios strategisch ausrichtest.

Steht dein Portfolio auf einem soliden Fundament oder auf einer wackeligen Schuldenblase? Im Jahr 2026 erreicht die globale Finanzdynamik einen kritischen Punkt. Während die US-Staatsverschuldung die Marke von 38 Billionen USD überschritten hat und die Zinslast für die USA auf über 1,5 Billionen USD jährlich klettert, stellt sich für dich die Frage: Wie sieht die richtige ETF-Gewichtung in diesem Umfeld aus? Die Antwort erhältst du live im Webinar für Anleger jeder Erfahrungsstufe.


» Jetzt anmelden und mehr über ETF-Gewichtung im aktuellen Marktumfeld erfahren!

Einerseits liefert das Webinar für ETF-freudige Börsianer einen regionalen Aktienausblick: Wie attraktiv sind US-Aktien nach den starken Vorjahren? Bietet Europa Aufholpotenzial? Welche Rolle spielen Bewertungen, Gewinnentwicklung und Konjunkturperspektiven? Ergänzend wird das aktuelle Zinsumfeld beleuchtet: Wie wirken sich geldpolitische Entscheidungen auf Aktien, Anleihen und die strategische Asset Allocation aus?


» Schnell noch Plätze für Experten-Tipps zur ETF-Auswahl sichern!

Andererseits stehen im Webinar heute Abend ab 18 Uhr konkrete ETF-Bausteine im Mittelpunkt. Du erfährst, wie ein stabiler Portfolio-Kern aufgebaut werden kann und wie hoch das USA-Gewicht sinnvollerweise sein sollte. Zusätzlich werden gezielte Satelliten-Investments vorgestellt - vom Market Leaders-Ansatz über Defence-Strategien bis hin zu China-Tech als taktischer Beimischung. Ziel ist ein klar strukturiertes Portfolio, das Stabilität und Wachstumschancen intelligent verbindet.

Die Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfürgung stehen.

Dieses Webinar wird Dir präsentiert von Xtrackers.


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Deine Expertin im Webinar

Ihre Expertin im Online-Seminar Johanna Göckel ist Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS mit Fokus auf digitale Kundengruppen wie Direktbanken, Neo-Broker und Robo-Advisor. Bevor sie ins ETF-Team kam, hat Johanna das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Sie hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com