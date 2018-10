Bester Robo-Advisor: Vergleich und Test

Fintego Erfahrungen und Strategie

Fintego gehört zu den kleineren Anbietern in der Branche der digitalen Ver­mö­gens­ver­walter und ging Anfang 2014 live. Anleger, die über einen Robo-Advisor in einen Sparplan investieren möchten, sind bei Fintego sehr gut aufgehoben. Während Fintego-Kunden bei einer Einmalanlage mindestens 2.500 Euro aufbringen müssen, reicht für den Sparplan eine Monatsrate in Höhe von 50 Euro.

Im Jahr 2017 legte Fintego für sein Port­folio „Ich will streuen“, was einem mitt­leren Ri­si­ko­profil mit einer Aktien­quote von 50 Prozent entspricht, eine Per­for­mance in Höhe von 3,95 Pro­zent hin. Damit landet Fintego in unserem An­bieter-Test im oberen Mit­tel­feld.

Stiftung Warentest lobt in „Finanztest“-Ausgabe 08/2018 das gün­stige An­gebot von Fintego und bezeichnet den Port­folio­vor­schlag als einen der besten. An der Trans­parenz und an der Ertragsvorschau hapere es allerdings bei Fintego, so die Finanz­tester in ihrem Urteil. Anleger, die mit dem Fintego-Robo an­legen, können also nur er­ahnen, was Ihre Geld­anlage über die Jahre an Rendite bringen wird.