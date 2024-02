Solidvest Erfahrungen: Der Robo-Advisor von DJE Kapital im Test

Die unabhängige Vermögensverwaltung DJE Kapital AG wurde 1974 von Dr. Jens Erhardt gegründet. Seit dem 1. Mai 2017 bietet DJE Kapital mit Solidvest eine aktive Online-Vermögensverwaltung an. Solidvest* ist die erste digitale Vermögensverwaltung in Deutschland, die ihren Kunden eine direkte Investition in Einzeltitel anbietet. Das macht den Anbieter zu einer Art Pionier in dieser Branche. Dabei wählt ein spezialisiertes Research-Team Titel aus einem globalen Aktien- und Anleihen-Spektrum aus. Die DJE Kapital AG ist ein von der BAFIN zertifizierter Vermögensverwalter. Aktuell verwaltet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Kundengelder in der Größenordnung von mehr als 12 Milliarden Euro.