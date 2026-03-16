Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,28 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
69,46 €
|Abst. Kursziel*:
7,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
69,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,57%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:56
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital