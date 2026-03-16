DAX 23.840 +0,5%ESt50 5.806 +0,6%MSCI World 4.398 +0,2%Top 10 Crypto 9,8450 -0,7%Nas 22.480 +0,5%Bitcoin 64.293 +0,3%Euro 1,1525 -0,1%Öl 103,0 -0,5%Gold 4.983 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt
Deutsche Bank AG verleiht Daimler Truck-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht Daimler Truck-Aktie Buy in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
69,72 EUR +0,18 EUR +0,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,28 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

08:56 Uhr
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
69,72 EUR 0,18 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
69,46 €		 Abst. Kursziel*:
7,98%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
69,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,57%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:56 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.03.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

dpa-afx Analystenstimme Aktien von Henkel und Beiersdorf im Minus: Morgan Stanley sieht weiter Abwärtsrisiken Aktien von Henkel und Beiersdorf im Minus: Morgan Stanley sieht weiter Abwärtsrisiken
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Dienstagmittag
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gefragt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 66,50 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 79,50 Euro - 'Hold'
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RTE.ie Henkel sees continued sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Henkel delivers organic growth in 2025 and increases profitability through innovation and more efficiency
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen