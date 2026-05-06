Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 34,62 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Innerhalb der nächsten 12 Monate werde die Supermarkt-Kette drei zentrale Vorstandspositionen neu besetzen, den CEO-Posten für den Konzern sowie die CEO-Posten für die Regionen USA und Europa, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die damit verbundene Unsicherheit belaste die Anlagestory und begrenze das Potenzial für eine Neubewertung./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
37,55 €
|Abst. Kursziel*:
5,19%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
37,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,31%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
