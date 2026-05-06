DAX 24.894 -0,1%ESt50 6.034 +0,1%MSCI World 4.763 +0,2%Top 10 Crypto 10,29 -0,5%Nas 25.839 +2,0%Bitcoin 68.953 -0,5%Euro 1,1767 +0,1%Öl 99,11 -2,8%Gold 4.733 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Intel 855681 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang
Airbus-Aktie legt leicht zu: Airbus erhält Auftrag über 150 A220 aus Malaysia Airbus-Aktie legt leicht zu: Airbus erhält Auftrag über 150 A220 aus Malaysia
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,30 EUR +2,32 EUR +8,93 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,52 Mrd. EUR

KGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

11:06 Uhr
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
28,30 EUR 2,32 EUR 8,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Jungheinrich nach finalen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstapler-Herstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen die trotz des vergleichsweise schwachen Auftakts bestätigten Jahresziele./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,42 €		 Abst. Kursziel*:
61,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,54%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

11:06 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
10:31 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
27.04.26 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
24.04.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

Dow Jones Nachfolger gesucht Jungheinrich-Aktie im Plus: Finanzvorständin Heike Wulff geht Jungheinrich-Aktie im Plus: Finanzvorständin Heike Wulff geht
dpa-afx Jungheinrich-Finanzchefin geht nach gerade einmal vier Monaten wieder
finanzen.net MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net April 2026: Die Expertenmeinungen zur Jungheinrich-Aktie
StockXperts Jungheinrich: Gelingt der schnelle Rebound?
finanzen.net MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net XETRA-Handel MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben
finanzen.net XETRA-Handel MDAX schwächelt nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Preliminary figures for the first quarter of 2026: earnings significantly below prior year
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen