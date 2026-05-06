Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,52 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Jungheinrich nach finalen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstapler-Herstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen die trotz des vergleichsweise schwachen Auftakts bestätigten Jahresziele./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,42 €
|Abst. Kursziel*:
61,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,54%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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