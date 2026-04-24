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Barclays Capital

Jungheinrich Overweight

08:46 Uhr
Jungheinrich Overweight
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
24,80 EUR 0,14 EUR 0,57%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich nach Eckdaten zum ersten Quartal von 44 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim Spezialisten für Warenlagerlogistik deute vieles auf eine enttäuschende Margenentwicklung hin, schrieb Timothy Lee am Freitagabend. Dies sei wohl bedingt durch den Wettbewerb, eine geringere Auslastung und den Einmaleffekt eines Streiks. Es bestehe aber die Chance, dass sich die Lage schrittweise wieder bessert. Inflationsbedingte Preiserhöhungen könnten für vorgezogene Bestellungen sorgen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Overweight

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,24 €		 Abst. Kursziel*:
69,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,32%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

08:46 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
24.04.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
24.04.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
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Dow Jones Jungheinrich-Ergebnis bald halbiert - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Preliminary figures for the first quarter of 2026: earnings significantly below prior year
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
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