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RWE Aktie

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54,44 EUR -0,58 EUR -1,05 %
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Marktkap. 40,99 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
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RBC Capital Markets

RWE Outperform

21:36 Uhr
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
54,44 EUR -0,58 EUR -1,05%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach einer angekündigten Kapitalerhöhung zur Erlangung der Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Alexander Wheeler wertete den Schritt am Montag als positiv für den Energiekonzern. Durch die Transaktion ergebe sich starkes langfristiges Wachstumspotenzial./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
55,74 €		 Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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