RWE Aktie
Marktkap. 40,99 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach einer angekündigten Kapitalerhöhung zur Erlangung der Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Alexander Wheeler wertete den Schritt am Montag als positiv für den Energiekonzern. Durch die Transaktion ergebe sich starkes langfristiges Wachstumspotenzial./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,74 €
|Abst. Kursziel*:
12,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
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|JP Morgan Chase & Co.
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