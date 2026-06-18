DAX 24.949 -0,2%ESt50 6.294 +0,0%MSCI World 4.828 +0,0%Top 10 Crypto 8,2940 +2,5%Nas 26.518 +1,9%Bitcoin 55.876 +1,2%Euro 1,1458 -0,2%Öl 79,26 -1,4%Gold 4.206 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX rutscht unter 25.000 -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX steigt über 25.000er-Marke - und fällt dann wieder darunter Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX steigt über 25.000er-Marke - und fällt dann wieder darunter
Target: Sommerkäufe stützen die Erholung Target: Sommerkäufe stützen die Erholung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,35 EUR +0,12 EUR +2,22 %
STU
5,34 EUR +0,07 EUR +1,33 %
GVIE
finanzen.net zero
International Consolidated Airlines jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H6AJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0177542018

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

10:56 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,35 EUR 0,12 EUR 2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Outperform" belassen. Im europäischen Airline-Sektor bestehe noch Spielraum für eine weitere Konsolidierung, sei es durch Übernahmen oder durch Insolvenzen, schrieb Alex Irving am Freitag. Das größte Risiko gebe es nach dem Sommergeschäft, mehr als die Hälfte bisheriger Insolvenzen hätten in den letzten vier Monaten des Jahres stattgefunden. Besonders gefährdet seien Unternehmen mit schlechtem Kapitalmarktzugang. Davon gebe es nach wie vor zahlreiche, denn die sechs großen Fluglinien kontrollierten lediglich 70 Prozent der Kapazitäten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 13:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,63 £		 Abst. Kursziel*:
3,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,60 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

10:56 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:31 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.05.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt schlussendlich nach
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 steigt zum Start
finanzen.net Aufschläge in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag
Financial Times BA owner warns EU competition rules make easyJet bid ‘very difficult’
Business Times British Airways says fare increases more likely after main summer season
Financial Times British Airways chief says air fares will rise again if fuel costs stay high
Zacks BA Stock Outperforms Industry in 6 Months: Should You Stay Invested?
Zacks BA vs. LMT: Which Aerospace-Defense Giant Offers Better Value Today?
Globes British Airways postpones resumption of Israel flights
Financial Times British Airways seeks up to £10mn from Heathrow after baggage system chaos
Financial Times British Airways to raise business class prices after €2bn jet fuel hit
RSS Feed
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen