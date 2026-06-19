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Bernstein Research

Ryanair Outperform

11:01 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,03 EUR 0,09 EUR 0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Airline-Sektor bestehe noch Spielraum für eine weitere Konsolidierung, sei es durch Übernahmen oder durch Insolvenzen, schrieb Alex Irving am Freitag. Das größte Risiko gebe es nach dem Sommergeschäft, mehr als die Hälfte bisheriger Insolvenzen hätten in den letzten vier Monaten des Jahres stattgefunden. Besonders gefährdet seien Unternehmen mit schlechtem Kapitalmarktzugang. Davon gebe es nach wie vor zahlreiche, denn die sechs großen Fluglinien kontrollierten lediglich 70 Prozent der Kapazitäten. Ryanair habe in der Vergangenheit antizyklisch investiert, um vom Marktaustritt anderer Airlines zu profitieren. Dank seiner guten Nettoliquidität sowie einer operativen Marge im hohen Zehner-Prozentbereich sei das Unternehmen gut aufgestellt, dies erneut zu tun./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 13:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,95 €		 Abst. Kursziel*:
23,31%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,94%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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