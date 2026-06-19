Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 13,55 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster dürfte ein weiteres solides Quartal verzeichnen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf den Zwischenbericht. Das organische Wachstum schätzt er auf 7 Prozent und den Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) auf 5 Prozent./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
284,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
216,50 €
|Abst. Kursziel*:
31,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
214,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,65%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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