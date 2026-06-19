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Symbol SUVPF

Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

10:26 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
214,10 EUR 1,00 EUR 0,47%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster dürfte ein weiteres solides Quartal verzeichnen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf den Zwischenbericht. Das organische Wachstum schätzt er auf 7 Prozent und den Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) auf 5 Prozent./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
216,50 €		 Abst. Kursziel*:
31,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
214,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,65%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

10:26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.04.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
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