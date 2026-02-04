Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,91 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach der Vorlage von Zahlen von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark seien die Auftragseingänge gewesen, dies aber wohl auch wegen vorgezogener Nachfrage. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für 2026 etwas deutlicher, für die Jahre danach aber nur um ein Prozent./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,24 €
|Abst. Kursziel*:
89,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
86,54%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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