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SMC Research

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SMC-Research hat die Zahlen zum ersten Quartal der Masterflex SE analysiert und sieht das Unternehmen klar auf Kurs. SMC-Analyst Adam Jakubowski betont vor allem die hohe und erneut verbesserte Profitabilität, während sich die Effekte der Wachstumsinitiativen erst im Jahresverlauf stärker zeigen dürften. Insgesamt bestätigt SMC-Research die positive Einschätzung und das Urteil „Buy“.

Laut SMC-Research sei Masterflex gut in das laufende Jahr gestartet. Beim Umsatz habe das Unternehmen nach Einschätzung von SMC-Research das starke Niveau des Vorjahresquartals nahezu gehalten, während es beim EBIT einen neuen Quartalsrekord erzielt habe. Konkret habe Masterflex zwischen Januar und März 27,4 Mio. Euro umgesetzt und ein EBIT von 4,5 Mio. Euro erwirtschaftet.

Auch beim operativen Cashflow sei laut SMC-Research mit 1,5 Mio. Euro ein neuer Q1-Bestwert erreicht worden. Nach Einschätzung von SMC-Research habe Masterflex damit die erhöhten Investitionen, die vor allem auf die beiden großen Wachstumsinitiativen zurückzuführen seien – den Standortaufbau in Marokko und den Anlauf des großen Entwicklungs- und Rahmenvertrags –, fast vollständig aus dem operativen Mittelzufluss finanzieren können.

Nach Darstellung von SMC-Research würden diese beiden Initiativen planmäßig erst im späteren Jahresverlauf zum Umsatz beitragen. Deshalb erwarte Masterflex erst für die zweite Jahreshälfte ein stärkeres Umsatzwachstum, mit dem das Jahresziel von 103 bis 108 Mio. Euro erreicht werden solle. Dieses Ziel sei nach Einschätzung von SMC-Research ebenso bestätigt worden wie der Zielkorridor für das operative EBIT, das bei einer stabilen Marge weiterhin zwischen 13 und 16 Mio. Euro liegen solle.

SMC-Research habe die Schätzungen im Detail leicht angepasst, gehe aber weiterhin davon aus, dass Masterflex 2026 bei Umsatz und Gewinn zulegen werde. Laut SMC-Research dürfte im darauffolgenden Jahr dank der beiden Wachstumsinitiativen ein deutlicher Sprung bei beiden Kennzahlen erfolgen. Besonders wichtig sei nach Einschätzung der Analysten die Aussage des Vorstands, dass sich beide Projekte planmäßig entwickelten und beim Entwicklungs- und Rahmenvertrag technologisch keine größeren Hürden mehr bestünden.

Zudem könne es in diesem Jahr auch im Bereich M&A Bewegung geben, da sich Masterflex nach eigenen Angaben in konkreten Gesprächen befinde. Nach Einschätzung von SMC-Research sei das Unternehmen bilanziell und finanziell gut aufgestellt, um eine solche Transaktion umzusetzen. Obwohl SMC-Research die Abschlusswahrscheinlichkeit als hoch einschätze, habe man im Modell weiterhin nur die organische Entwicklung berücksichtigt.

Auf dieser Basis sehen die Analysten den fairen Wert der Aktie bei 19,50 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Damit bleibe das Urteil „Buy“ gerechtfertigt, da Masterflex neben der attraktiven Bewertung auch mit einer sehr soliden Bilanz und einer verlässlichen Unternehmensführung überzeuge.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.05.2026 um 8:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.05.2026 um 8:10 Uhr fertiggestellt und am 07.05.2026 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-07-SMC-Update-Masterflex_frei.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Masterflex Kaufen

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Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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