Masterflex: Qualität setzt sich durch

Masterflex hat 2025 erneut starke Zahlen geliefert – doch der Ausblick auf 2026 fällt vorsichtiger aus als erwartet. Nach der positiven Kursreaktion richtet sich der Fokus nun auf die Frage, ob die Aktie den Widerstand um 14 Euro nachhaltig überwinden kann.

Mit der Vorlage des Geschäftsberichts Ende März hat Masterflex die bereits bekannten vorläufigen Zahlen bestätigt – große Überraschungen blieben daher aus. Gleichwohl unterstreichen die Daten die operative Stärke des Unternehmens. Masterflex, ein Spezialist für Hightech-Schlauch- und Verbindungssysteme für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, der mit seiner Fokussierung auf margenstarke Nischenmärkte seit Jahren mit einer bemerkenswerter Krisenresistenz überzeugt, konnte den Umsatz 2025 um 4,6 Prozent auf 102,6 Mio. Euro steigern und das operative EBIT erneut überproportional um 9,8 Prozent auf 14,0 Mio. Euro verbessern. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 13,6 Prozent und setzt damit den mehrjährigen Trend steigender Profitabilität fort.

Besonders hervorzuheben ist auch die sehr solide Finanzlage. Die Eigenkapitalquote kletterte auf 73,3 Prozent, gleichzeitig wurde die Nettoverschuldung deutlich reduziert. Auch der Free-Cashflow erreichte erneut ein hohes Niveau und lag über 10 Mio. Euro. Insgesamt zeigt sich, dass Masterflex selbst in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld stabil wächst und gleichzeitig seine Effizienz weiter steigert.

Weiteres Wachstum erwartet

Spannender als die Zahlen war daher der Blick nach vorn, der solide, aber auch nüchtern ausgefallen ist. Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 103 und 108 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13 bis 16 Mio. Euro. Damit liegt insbesondere die Umsatzprognose etwas unter den bisherigen Markterwartungen, die eher von einem stärkeren Wachstum ausgegangen waren. Der Grund ist vor allem auf den zeitlichen Verlauf der Wachstumsinitiativen zurückzuführen. Sowohl der neue Standort in Marokko als auch der große Engineering-Auftrag werden erst im Laufe des zweiten Halbjahres Umsatzbeiträge liefern, verursachen aber bereits im Vorfeld Kosten. Entsprechend wird die Marge für 2026 zwar stabil erwartet, ein weiterer Anstieg ist für dieses Jahr nicht eingeplant.

Wachstumstreiber bleiben intakt

An der grundsätzlichen Wachstumsstory ändert das jedoch wenig. Die Nachfrage in wichtigen Zielmärkten wie Medizintechnik, Infrastruktur und Luftfahrt bleibt intakt, gleichzeitig profitiert Masterflex von seiner breiten Diversifikation über Branchen und Regionen. Diese hat sich bereits in den vergangenen Jahren als entscheidender Stabilitätsfaktor erwiesen und ermöglicht es, Schwächen in einzelnen Segmenten auszugleichen. Dementsprechend verfolgt das Unternehmen weiterhin ambitionierte Ziele. Bis 2030 soll der Umsatz auf 200 Mio. Euro verdoppelt werden, wobei dazu auch Akquisitionen genutzt werden sollen. Diesbezüglich zeigt sich Masterflex zuversichtlich, schon 2026 einen ersten Schritt tätigen zu können.

Aktie ringt mit Widerstand

An der Börse wurden die Zahlen und der Ausblick zunächst positiv aufgenommen, die Aktie konnte zulegen. Dennoch kämpft sie weiterhin mit dem Bereich um 14 Euro, der sich zuletzt als hartnäckiger Widerstand erwiesen hat. Das 12-Monatshoch aus dem August liegt bei 14,90 Euro. Dabei sehen Analysten deutlich höheres Potenzial. Die Kursziele reichen aktuell von 16 Euro bis 21 Euro.

Fazit

Masterflex hat 2025 einmal mehr bewiesen, dass das Unternehmen auch in einem schwierigen Umfeld profitabel wachsen kann. Der Ausblick auf 2026 fällt zwar vorsichtiger aus als erwartet, was kurzfristig für Zurückhaltung sorgen dürfte. Mittel- bis langfristig bleibt die Investmentstory jedoch intakt: starke Marktposition, hohe Profitabilität, exzellente Bilanz und überzeugende Wachstumsperspektiven. Sollte es dem Unternehmen gelingen, die angekündigten Wachstumsinitiativen planmäßig umzusetzen, dürfte auch die Aktie wieder Kurs auf neue Hochs nehmen.

Bei Gesco fiel die Prognose für 2026 hingegen sogar überraschend stark aus. Sie verspricht eine substanzielle Gewinnsteigerung, was auch der günstigen Aktie Rückenwind verleihen sollte: zum Artikel

Ein Veröffentlichungstermin mit ähnlichem Potenzial steht bei Clearvise noch bevor. Denn am 30. April will das Unternehmen seinen Dividendenvorschlag für 2025 und die Planung für 2026 vorlegen: zum Artikel

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Erstellung am 15.04.26 um 11:12 Uhr.

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