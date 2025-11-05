DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI
Masterflex Aktie

Masterflex Aktien-Sparplan
13,55 EUR +0,20 EUR +1,50 %
STU
Marktkap. 133,21 Mio. EUR

KGV 10,96 Div. Rendite 2,88%
WKN 549293

ISIN DE0005492938

SMC Research

Masterflex SE Kaufen

10:24 Uhr
Masterflex SE Kaufen
Masterflex SE
13,55 EUR 0,20 EUR 1,50%
Die Masterflex SE hat nach Einschätzung von SMC-Research für das dritte Quartal erneut starke Zahlen vorgelegt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf das weiterhin überproportionale Gewinnwachstum. Auch die Bilanz wirke sehr überzeugend. In Summe bestätigt SMC-Research das Buy-Urteil bei einem erhöhten Kursziel. 

Masterflex habe für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 gute Zahlen gemeldet. Das Umsatzwachstum, das sich im zweiten Quartal etwas abgeschwächt habe, habe im Sommer wieder auf 4,4 Prozent zugenommen, sodass für den Zeitraum Januar bis September ein Anstieg um 3,8 Prozent auf 79,8 Mio. Euro in den Büchern stehe – ein in dem herausfordernden Umfeld beachtliches Ergebnis.

Noch bemerkenswerter sei, dass Masterflex den Gewinn erneut überproportional habe steigern können. Das Neunmonats-EBIT sei um 8 Prozent auf 12,0 Mio. Euro gestiegen und habe damit bereits den unteren Rand des Prognosekorridors für das Gesamtjahr (12 bis 15 Mio. Euro) erreicht. Dementsprechend habe das Unternehmen die EBIT-Prognose nicht nur bestätigt, sondern auch in Richtung Mitte bis obere Hälfte der Spanne konkretisiert. Auch umsatzseitig sei das Ziel von 100 bis 105 Mio. Euro bestätigt worden.

Ein weiteres Highlight sei die Bilanzentwicklung gewesen. Dank des erneut sehr starken Cashflows habe die – ohnehin schon geringe – Finanzverschuldung weiter deutlich reduziert werden können. Da sich dieser Trend fortsetze, werde Masterflex spätestens zum Jahreswechsel statt einer Nettofinanzverschuldung erstmals eine Nettoliquidität aufweisen. Zusammen mit einer Eigenkapitalquote von 69 Prozent untermauere das die exzellente Verfassung des Unternehmens.

Auch die Perspektiven würden weiter als überzeugend bewertet, zumal Masterflex mit dem Aufbau des neuen Standorts in Marokko, mit dem die Kapazitäten im wachstumsstarken Luftfahrtgeschäft verdoppelt werden sollen, sowie mit dem im Sommer akquirierten Großauftrag aktuell zwei wichtige Expansionsinitiativen mit großer strategischer Bedeutung verfolge.

Das in der Wertermittlung zugrunde gelegte Wachstumsszenario werde daher weiter als gut begründet angesehen. In Reaktion auf die Neunmonatszahlen seien die Schätzungen leicht angehoben worden, woraus sich ein neues Kursziel von 19,10 Euro ergebe. Dieses signalisiere eine spürbare Unterbewertung der Masterflex-Aktie, die aber auch in anderen Kennzahlen deutlich erkennbar sei, beispielsweise da der aktuelle Unternehmenswert lediglich dem Zehnfachen des diesjährigen EBIT entspreche. Folglich werde das Urteil „Buy“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2025 um 10:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.11.2025 um 9:33 Uhr fertiggestellt und am 06.11.2025 um 10:00 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-06-SMC-Update-Masterflex_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Masterflex SE		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
19,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
13,50 €		 Abst. Kursziel*:
41,48%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,96%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Masterflex SE

10:24 Masterflex Kaufen SMC Research
12.08.25 Masterflex Kaufen SMC Research
27.06.25 Masterflex Kaufen SMC Research
08.05.25 Masterflex Kaufen SMC Research
31.03.25 Masterflex Kaufen SMC Research
mehr Analysen

