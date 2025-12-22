Milliarden-Übernahme

Der Cloud-Spezialist für Investment-Management, Clearwater Analytics, steht vor einem einschneidenden Besitzerwechsel.

• Investorenkonsortium um Permira und Warburg Pincus zahlt 24,55 US-Dollar je Aktie in bar

• Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von rund 47 Prozent gegenüber dem ungestörten Aktienkurs vom November 2025

• Nach Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2026 wird die Aktie von der New Yorker Börse (NYSE) genommen

Strategischer Rückzug von der Börse für KI-Offensive

Clearwater Analytics hat eine definitive Vereinbarung zur Übernahme durch eine von Permira und Warburg Pincus angeführte Investorengruppe unterzeichnet. Unterstützt wird das Konsortium durch Francisco Partners sowie durch eine Beteiligung von Temasek. Der Schritt in die Privatheit soll es dem Unternehmen ermöglichen, mutiger in die Integration seiner Plattformen zu investieren und eine "Next-Generation"-Lösung für die institutionelle Anlageverwaltung zu entwickeln.

Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics, betonte in der Pressemitteilung, dass der Status als privates Unternehmen die Umsetzung der KI-Roadmap beschleunigen werde. Ziel sei es, eine native Lösung für alternative Vermögenswerte und Risikoanalysen zu schaffen, die auf der proprietären Datenbank des Unternehmens basiert. Die Käufer planen zudem, branchenführende Lösungen von Enfusion und Beacon zu integrieren, um eine modulare Front-to-Back-Plattform zu schaffen.

Einstimmiges Votum und Prozessdetails

Ein speziell eingerichteter Ausschuss des Verwaltungsrats (Special Committee), bestehend aus unabhängigen Direktoren, hat die Transaktion nach einem gründlichen Prozess einstimmig empfohlen. Neben der Barzahlung für die Aktionäre sieht der Vertrag eine sogenannte "Go-Shop"-Bestimmung vor. Diese erlaubt es Clearwater bis zum 23. Januar 2026, aktiv nach überlegenen Übernahmeangeboten zu suchen und diese zu bewerten. Sollte bis dahin kein besseres Angebot eingehen und die Aktionäre sowie die Regulierungsbehörden zustimmen, wird das Delisting für Mitte 2026 erwartet.

Marktreaktion der Clearwater Analytics-Aktie

Die Nachricht löst an der Börse einen deutlichen Kurssprung aus. Im Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) klettert die Clearwater Analytics-Aktie zeitweise um 8,47 Prozent auf 24,14 US-Dollar und näherte sich damit dem Übernahmepreis von 24,55 US-Dollar an.

Clearwater Analytics verwaltet mit seiner cloudnativen Architektur weltweit Vermögenswerte von über 10 Billionen US-Dollar für Versicherer, Asset Manager und Regierungen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, fragmentierte Altsysteme durch eine einheitliche Plattform für Portfolio-Management, Buchhaltung und Compliance-Reporting zu ersetzen.

Redaktion finanzen.net