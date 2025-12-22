DAX24.269 -0,1%Est505.746 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.395 +0,4%Bitcoin76.259 +0,8%Euro1,1766 +0,4%Öl61,92 +2,3%Gold4.418 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street fester erwartet -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Milliarden-Übernahme

Clearwater Analytics-Aktie weit im Plus: Investorenkonsortium greift zu - Delisting voraus

22.12.25 15:38 Uhr
Clearwater Analytics-Aktie an der NYSE gefragt: Permira und Warburg Pincus zahlen bei Übernahme Milliarden-Aufschlag | finanzen.net

Der Cloud-Spezialist für Investment-Management, Clearwater Analytics, steht vor einem einschneidenden Besitzerwechsel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-
22,25 USD 0,29 USD 1,32%
Charts|News|Analysen

• Investorenkonsortium um Permira und Warburg Pincus zahlt 24,55 US-Dollar je Aktie in bar
• Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von rund 47 Prozent gegenüber dem ungestörten Aktienkurs vom November 2025
• Nach Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2026 wird die Aktie von der New Yorker Börse (NYSE) genommen

Wer­bung

Strategischer Rückzug von der Börse für KI-Offensive

Clearwater Analytics hat eine definitive Vereinbarung zur Übernahme durch eine von Permira und Warburg Pincus angeführte Investorengruppe unterzeichnet. Unterstützt wird das Konsortium durch Francisco Partners sowie durch eine Beteiligung von Temasek. Der Schritt in die Privatheit soll es dem Unternehmen ermöglichen, mutiger in die Integration seiner Plattformen zu investieren und eine "Next-Generation"-Lösung für die institutionelle Anlageverwaltung zu entwickeln.

Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics, betonte in der Pressemitteilung, dass der Status als privates Unternehmen die Umsetzung der KI-Roadmap beschleunigen werde. Ziel sei es, eine native Lösung für alternative Vermögenswerte und Risikoanalysen zu schaffen, die auf der proprietären Datenbank des Unternehmens basiert. Die Käufer planen zudem, branchenführende Lösungen von Enfusion und Beacon zu integrieren, um eine modulare Front-to-Back-Plattform zu schaffen.

Einstimmiges Votum und Prozessdetails

Ein speziell eingerichteter Ausschuss des Verwaltungsrats (Special Committee), bestehend aus unabhängigen Direktoren, hat die Transaktion nach einem gründlichen Prozess einstimmig empfohlen. Neben der Barzahlung für die Aktionäre sieht der Vertrag eine sogenannte "Go-Shop"-Bestimmung vor. Diese erlaubt es Clearwater bis zum 23. Januar 2026, aktiv nach überlegenen Übernahmeangeboten zu suchen und diese zu bewerten. Sollte bis dahin kein besseres Angebot eingehen und die Aktionäre sowie die Regulierungsbehörden zustimmen, wird das Delisting für Mitte 2026 erwartet.

Wer­bung

Marktreaktion der Clearwater Analytics-Aktie

Die Nachricht löst an der Börse einen deutlichen Kurssprung aus. Im Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) klettert die Clearwater Analytics-Aktie zeitweise um 8,47 Prozent auf 24,14 US-Dollar und näherte sich damit dem Übernahmepreis von 24,55 US-Dollar an.

Clearwater Analytics verwaltet mit seiner cloudnativen Architektur weltweit Vermögenswerte von über 10 Billionen US-Dollar für Versicherer, Asset Manager und Regierungen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, fragmentierte Altsysteme durch eine einheitliche Plattform für Portfolio-Management, Buchhaltung und Compliance-Reporting zu ersetzen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clearwater Analytics A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clearwater Analytics A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Svetlana Lukienko / Shutterstock.com, kirill_makarov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung