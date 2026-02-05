Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite notierte am Freitag im Plus.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 2,18 Prozent höher bei 23.031,21 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.625,30 Zählern und damit 0,376 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.540,59 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 23.088,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.586,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 23.547,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.053,99 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 19.791,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,880 Prozent zu Buche. Bei 23.988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.461,14 Punkte.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 26,11 Prozent auf 134,93 USD), Roivant Sciences (+ 22,14 Prozent auf 25,82 USD), AXT (+ 17,77 Prozent auf 24,06 USD), Donegal Group B (+ 17,48 Prozent auf 19,69 USD) und Nissan Motor (+ 16,88 Prozent auf 2,70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Amtech Systems (-29,93 Prozent auf 11,12 USD), Hub Group (-18,25 Prozent auf 41,96 USD), Werner Enterprises (-8,21 Prozent auf 34,76 USD), VeriSign (-7,60 Prozent auf 224,17 USD) und Trend Micro (-6,75 Prozent auf 39,93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 61.650.416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,542 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,62 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

