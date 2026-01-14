Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

Kursentwicklung im Fokus

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 2,47 Prozent auf 50.115,67 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,704 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49.313,04 Zählern und damit 0,827 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (48.908,72 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 50.169,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.032,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,74 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der Dow Jones noch bei 49.462,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.912,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.747,63 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50.169,65 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 47.853,04 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 7,87 Prozent auf 185,41 USD), Caterpillar (+ 7,06 Prozent auf 726,20 USD), 3M (+ 4,59 Prozent auf 172,65 USD), Amgen (+ 4,49 Prozent auf 384,32 USD) und Goldman Sachs (+ 4,31 Prozent auf 928,75 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amazon (-5,55 Prozent auf 210,32 USD), Verizon (-1,68 Prozent auf 46,31 USD), Sherwin-Williams (+ 0,26 Prozent auf 361,98 USD), Procter Gamble (+ 0,35 Prozent auf 159,17 USD) und Home Depot (+ 0,39 Prozent auf 325,80 EUR).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.650.416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,542 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,59 erwartet. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,97 Prozent.

