DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.732 +11,9%Euro1,1812 +0,3%Öl68,08 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

06.02.26 22:33 Uhr
Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone | finanzen.net

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
145,58 EUR 6,36 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
177,80 EUR -11,20 EUR -5,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
311,75 EUR -1,05 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
234,95 EUR 0,60 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
612,00 EUR 43,00 EUR 7,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
760,80 EUR 1,80 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
326,15 EUR 3,85 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,00 EUR 12,70 EUR 8,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
135,02 EUR 0,80 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
307,70 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
39,05 EUR -0,65 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.115,7 PKT 1.207,0 PKT 2,47%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 2,47 Prozent auf 50.115,67 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,704 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49.313,04 Zählern und damit 0,827 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (48.908,72 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 50.169,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.032,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,74 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der Dow Jones noch bei 49.462,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.912,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.747,63 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50.169,65 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 47.853,04 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 7,87 Prozent auf 185,41 USD), Caterpillar (+ 7,06 Prozent auf 726,20 USD), 3M (+ 4,59 Prozent auf 172,65 USD), Amgen (+ 4,49 Prozent auf 384,32 USD) und Goldman Sachs (+ 4,31 Prozent auf 928,75 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amazon (-5,55 Prozent auf 210,32 USD), Verizon (-1,68 Prozent auf 46,31 USD), Sherwin-Williams (+ 0,26 Prozent auf 361,98 USD), Procter Gamble (+ 0,35 Prozent auf 159,17 USD) und Home Depot (+ 0,39 Prozent auf 325,80 EUR).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.650.416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,542 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,59 erwartet. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,97 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:11Amazon OverweightBarclays Capital
17:56Amazon BuyUBS AG
17:56Amazon OutperformRBC Capital Markets
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18:11Amazon OverweightBarclays Capital
17:56Amazon BuyUBS AG
17:56Amazon OutperformRBC Capital Markets
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen