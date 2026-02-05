DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Amazon Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und schwächeren Signalen für das erste Quartal lege sich Amazon klar auf einen Investitionszyklus sowohl im Cloud- als auch im Handelsbereich fest, schrieb Eric Sheridan am Freitag nach dem Quartalsbericht. So werde Amazon zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg aktuell sehr kritisch sehen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 222,69		 Abst. Kursziel*:
25,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 198,00		 Abst. Kursziel aktuell:
41,41%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 299,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

08:56 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Amazon Outperform RBC Capital Markets
08:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Amazon Buy UBS AG
02.02.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Zahlen im Blick Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
TraderFox Investitionen von 200 Mrd. USD drücken Aktienkurs in den Keller! Amazon setzt alles auf die KI-Karte!
dpa-afx ROUNDUP: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Kurs sackt ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon büßt am Abend ein
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag
finanzen.net Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Benzinga Amazon, AutoNation And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Jim Cramer On Amazon Stock Slip: Not Saying Downside Overdone, &#39;I Figure Tomorrow&#39;s Pretty Ugly&#39;
Benzinga Amazon, IREN, Roblox, Reddit And Strategy: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Amazon Is Now Offering Novo Nordisk's Wegovy Pill in Its Pharmacy. Here's How That Could Affect Hims & Hers, WW International, and GoodRx Holdings.
MotleyFool Amazon (AMZN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Cnet Prime Members Can Play These New Games Added to Amazon Luna in February
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Amazon (AMZN) Q4 Earnings
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 5: Amazon Shares Drop on Tech Sell-Off Ahead of Earnings and AWS Growth Outlook
